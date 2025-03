Stand: 21.03.2025 20:00 Uhr Pokalkracher: Greifswalder FC empfängt Hansa Rostock

Am Sonnabend treffen wohl zwei der aktuell besten Fußballmannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern aufeinander: Der Greifswalder FC (GFC) empfängt im Landespokal-Viertelfinale den FC Hansa Rostock. Der Regionalligist aus Greifswald spielt eine Spielklasse unter dem Rostocker Drittligisten und geht damit als Außenseiter in die Partie. Trotzdem sei für GFC-Trainer Markus Zschiesche alles möglich. Der Pokal habe bekanntlich seine eigenen Gesetze. Außerdem zeigte Hansa im Landespokal immer wieder mal schwache Leistungen. Es bestünde also aus Sicht der Greifswalder durchaus eine kleine Chance für eine Pokalsensation. Für eine ordentliche Kulisse ist gesorgt: Seit Wochen ist das Greifswalder Volksstadion ausverkauft. Knapp 5.000 Zuschauer werden erwartet, darunter 1.500 Hansa-Fans. Der Verein sei darauf eingestellt: Mehr Einsatzkräfte als bei einem üblichen Regionalligaspiel werden im Einsatz sein. Auch werden die Zuschauer strenger beim Einlass auf Pyrotechnik kontrolliert. Anpfiff zum Pokalspiel ist um 14 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Vorpommern-Greifswald