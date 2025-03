Stand: 13.03.2025 08:46 Uhr Plakataktion in Greifswald: "Für dich normal - für andere brutal"

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben die Landespolizei und das Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität eine neue Präventionskampagne gestartet. Unter dem Motto "Für dich normal - für andere brutal" soll das Thema digitale Gewalt in den Fokus gerückt werden. Dafür wurden insgesamt 18 großflächige Plakate im gesamten Stadtgebiet aufgehängt. Bei einem Wettbewerb im vergangenen Jahr hatten Studentinnen des Instituts Motive entworfen, Schülerinnen und Schüler der sechsten bis achten Klasse wählten dann die besten Motive aus. Das Projekt setze ein Zeichen für den bewussten Umgang mit digitalen Medien und zeige auf, dass Inhalte in sozialen Medien unterschiedlich wahrgenommen werden können. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern und Erwachsene sollen für das Thema sensibilisiert werden, so eine Sprecherin der Polizei. Die Motive auf den Plakaten werden auch von den Präventionsberatern der Polizei bei ihren Besuchen in Schulen verwendet. Um die Botschaft der Kampagne in die Öffentlichkeit zu tragen, sind die prämierten Motive bis zum 20. März 2025 zu sehen.

