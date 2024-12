Stand: 18.12.2024 08:57 Uhr OP Robotor an der Greifswalder Gynäkologie im Einsatz

An der Universitätsmedizin Greifswald sind erstmals im deutschsprachigen Raum größere gynäkologische Operationen mit einem neuen OP-Roboter durchgeführt worden. Bei den Eingriffen handelte es sich um eine Tumor-OP am Gebärmutterhals und um die Entfernung von Eierstöcken, wie ein Sprecher der Uni-Medizin sagte. Zum Einsatz kam der Roboter "Da Vinci Single Port" (SP). Er arbeitet nur mit einem Arm, so dass bei der OP nur eine kleine Wunde entsteht. „Für die Patientinnen ist der Eingriff mit nur einem Roboterarm schonender“, nennt Prof. Marek Zygmunt, der Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, den zentralen Vorteil. Das beschleunige auch die Genesung. Der Single Port Roboter ist in Europa seit Anfang 2024 verfügbar. Die Unimedizin Greifswald besitzt nach eigenen Angaben einen der ersten in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.12.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald