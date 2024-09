Stand: 24.09.2024 15:44 Uhr Nach Brand auf Rügen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach dem Brand eines Ferienhauses auf Rügen im Juli bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Feuer war in einem Ferienhaus in Poseritz ausgebrochen. Einen technischen Defekt hatte die Polizei ausgeschlossen, die Ermittler gehen weiterhin von Brandstiftung durch bislang Unbekannte aus. In diesem Zusammenhang haben die Ermittler auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund Fotos von zwei möglichen Zeugen der Brandstiftung veröffentlicht. Wer Angaben zu den gesuchten Zeugen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Bergen (03838 8100), der Onlinewache MV oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 24.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen