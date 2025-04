Stand: 23.04.2025 07:54 Uhr Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten in Vorpommern

Bei Verkehrsunfällen in Vorpommern sind mehrere Menschen verletzt worden - darunter ein Kind. Nach Polizeiangaben ist in Baabe (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein 80jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der B196 frontal in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde ein achtjähriges Mädchen in dem anderen Fahrzeug leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. In Stralsund musste eine Autofahrerin am Dienstagabend wegen eines technischen Defekts ihr Auto auf einer Straße stoppen. Sie konnte nicht mehr lenken. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Autos waren alle nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.

Ein weiterer Unfall auf der B109

Zwischen Neu Kosenow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kam ein 36-jähriger Autofahrer am späten Dienstagabend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Unfallaufnahme führten Polizeibeamte bei dem Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: 2,89 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Anschließend wurde der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt.

