Stand: 27.07.2024 08:16 Uhr Lüssow: Unfall mit Fahrerflucht

Auf der Landesstraße (L263) zwischen Gützow und Ziethen (Vorpommern-Greifswald) ist am Freitagabend die Fahrerin eines Motorrollers verunglückt. Die 61 Jahre alte Frau war in Höhe Lüssow unterwegs als sie von einem weißen Auto überholt wurde. Auf der anderen Straßenseite kam ihr ein schwarzer Wagen entgegen. Aus Angst mit einem der beiden Autos zusammenzustoßen, bremste sie stark ab. Dabei kam die Frau von der Straße ab und stürzte. Nach Angaben der Polizei wurde sie mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht. Nach dem Unfall waren die beiden Autofahrer weitergefahren, ohne sich um die Rollerfahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Autofahrern geben können. Gegen sie ermitteln die Beamten nun wegen Fahrerflucht. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

