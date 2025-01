Stand: 08.01.2025 13:27 Uhr Links vor Rechts sorgt bei Stralsund erneut für Unfall

Bereits am Dienstagmorgen sind an einer Kreuzung nahe Schmedshagen bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) zwei Fahrzeuge kollidiert. Beteiligt war auch eine hochschwangere Frau. Die 25-Jährige saß als Beifahrerin im Wagen eines 24-jährigen Stralsunders. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie mit dem Fahrzeug eines 48-jährigen kollidiert waren. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Ursache könnte laut Polizei ein Vorfahrtsfehler sein.

Eine geänderte Vorfahrtsregelung sorgt immer wieder für Unfälle

An der Kreuzung ist die Rechts-vor-Links-Regelung außer Kraft gesetzt, dort gilt seit Jahren wegen des höheren Verkehrsaufkommens aus einer Richtung Links vor Rechts. 2022 und 2023 hat es im Kreuzungsbereich nach NDR-Informationen je fünf Unfälle gegeben. 2024 waren es sieben Kollisionen, heißt es von der Polizei. Während es in den anderen Jahren bei Blechschäden geblieben ist, wurden im vergangenen Jahr insgesamt fünf Menschen verletzt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, habe man mit verschiedenen Maßnahmen versucht, gegenzusteuern. So wurde die Beschilderung erneuert, eine Fahrbahnmarkierung aufgebracht und die Geschwindigkeit heruntergesetzt. Derzeit laufe eine bauliche Prüfung um zu klären, ob die Kreuzung so sicherer gemacht werden könne.