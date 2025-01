Stand: 26.01.2025 10:14 Uhr Landkreis Vorpommern-Greifswald sucht Schöffen

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald werden Laienrichter für das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht in Greifswald gesucht. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sollen in der Wahlperiode 2025 bis 2030 bei der Rechtsprechung mitwirken, so ein Sprecher des Landkreises. Gewählt werden die Laienrichter im Sommer. Interessierte können ihre Bewerbungen bis zum 21. Februar an die Kreisverwaltung senden. Die Ehrenamtler wirken als unabhängige Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung mit und haben dieselben Rechte wie Berufsrichter. Sie müssen mindestens 25 Jahre alt sein, deutsche Staatsbürger sein und im Gerichtsbezirk wohnen. Zudem darf kein Insolvenzverfahren gegen sie eröffnet sein.

