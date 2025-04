Stand: 02.04.2025 08:13 Uhr Landgericht Stralsund: Urteil zu Säureangriff erwartet

Im Prozess um einen Säureangriff in Stralsund könnte am Mittwoch am Landgericht Stralsund das Urteil fallen. Angeklagt ist ein 42-Jähriger. Der Stralsunder soll im vergangenen September seinen Nachbarn angegriffen haben. Gegen Mitternacht soll er plötzlich im Flur seines Opfers gestanden haben. Laut Anklage habe er dann unvermittelt Schwefelsäure über den damals 34-Jährigen ausgegossen. Dieser erlitt schwere Verletzungen, unter anderem im Gesicht und am Nacken. Er musste mehrfach operiert werden und hat bleibende Narben. Nach dem Angriff soll das Opfer geflohen sein und sich vor dem 42-Jährigen versteckt haben, da dieser ihn weiter verfolgt und beschimpft habe. Der Angeklagte verbüßte zum Zeitpunkt der Tat eine Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff aus. Am Mittwoch werden zunächst die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet.

