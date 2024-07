Stand: 31.07.2024 10:00 Uhr Kulturschiff "Stubnitz": Verlegung in Stadthafen verzögert sich

Das Kulturschiff "Stubnitz" ist wieder seetauglich. Weil der Lift im Trockendock aber einen technischen Defekt hat, erfolgt das Ausdocken erst in den nächsten Tagen, so ein Sprecher der Hansestadt Stralsund. Zwei Wochen lang war die "Stubnitz" in der Stralsunder Reparaturwerft Strela Shiprepair Yard überholt und gewartet worden. Vor 60 Jahren war die "Stubnitz" auf der Volkswerft vom Stapel gelaufen. Mit Abschluss der Arbeiten bekommt das einstige Kühl- und Transportschiff zum zwölften Mal die Klassifikation, die es berechtigt, weitere fünf Jahre in Fahrt zu gehen. Wenn der technische Defekt am Schiffslift behoben ist, folgt eine Dichtigkeitsprüfung und der Motor muss vier Stunden warm laufen. Danach geht es zum Stralsunder Schwedenkai. Interessierte können das Schiff bis zum 9. August bei Konzerten und Schiffsbesichtigungen erkunden.

Die 80 Meter lange "Stubnitz" gehörte bis Oktober 1990 zur Flotte der DDR-Hochseefischerei. 2013 kam es als Kulturschiff von Rostock nach Hamburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen