Stand: 18.03.2025 16:38 Uhr Kulturmühle Benz will Arbeitgeber werden

Die Kulturmühle Benz auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht eine oder mehrere Servicekräfte für das Backhaus auf dem Mühlenberg und die Mühle selbst. Die Tätigkeit im Backhaus ist befristet von Mitte April bis Ende Oktober und kann auch unter mehreren Personen für ein bis zwei Tage die Woche oder als Minijob aufgeteilt werden, heißt es vom Verein. Die Einnahmen aus dem Backhausbetrieb, sowie der Eintritt in die alte Holländer-Windmühle dienen dazu, den Mühlberg und die Mühle als technisches Denkmal weiterhin für Besucher öffnen zu können. Außerdem fließt jeder zusätzliche Euro in dringend benötigte Reparaturen an der Mühle, so der Vereinsvorsitzende.

