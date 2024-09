Stand: 03.09.2024 06:53 Uhr International begehrt: Stralsunder Sommerschule für Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit den Hochschulen in Neubrandenburg und Wismar und den Universitäten in Greifswald und Rostock geht es für 30 Studierende bei der internationalen Sommerschule SustainMV in den kommenden Tagen an der Hochschule Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) um Nachhaltigkeit. Es gab auf die 30 Plätze 190 Bewerber. Das riesige Interesse an der Sommerschule zeige, dass die Hochschule Stralsund einen Nerv getroffen habe, heißt es. Die Forschungseinrichtungen aus Mecklenburg-Vorpommern stellen ihre aktuellen Strategien für Nachhaltigkeit vor. Und auf Exkursionen besuchen die Teilnehmenden ausgewählte Projekte, wie beispielsweise Moorflächen bei Greifswald. Ganz praktische Fragestellungen stehen ebenfalls im Mittelpunkt: Wie ist Greenwashing erkennbar oder wie kann künstliche Intelligenz helfen, unsere Lebensweise umweltfreundlicher zu gestalten? Damit sollen die Nachwuchsforscherinnen- und Forscher neue Ansätze und Ideen für mehr Nachhaltigkeit vermittelt bekommen, die sie dann in ihren Studienalltag einfließen lassen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.09.2024 | 07:00 Uhr