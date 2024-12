Stand: 03.12.2024 12:00 Uhr Im Taxi von Schleswig-Holstein nach Rügen - aber ohne Geld

Ein Taxigast aus Schleswig-Holstein hat am Wochenende die Rügener Polizei auf Trab gehalten. Der 45-Jährige ließ sich am Samstag nach Hagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) zum Parkplatz "Zum Königsstuhl" fahren und weigerte sich dann, die dafür fälligen Kosten von 850 Euro zu zahlen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, gab der Mann an, weder Geld noch Karten dabeizuhaben. Die Summe wolle er später überweisen. Am späten Samstagnachmittag rief dann ein weiterer Taxifahrer die Polizei, weil der 45-Jährige sich nun von Sassnitz zurück nach Schleswig-Holstein bringen lassen wollte. Der Taxifahrer lehnte dies ab. Allerdings weigerte sich der 45-Jährige daraufhin, aus dem Taxi auszusteigen. Als die Polizei am Abend ein drittes Mal gerufen wurde, weil der Mann erneut einen Taxifahrer zu einer Fahrt nach Schleswig-Holstein überreden wollte, brachten die Beamten den Mann zum Bahnhof und forderten ihn auf, die Heimreise mit dem Zug anzutreten. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Erschleichung von Beförderungsleistungen verantworten.

