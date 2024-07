Stand: 02.07.2024 08:13 Uhr Hochschule Stralsund: INNO AWARD wird an junge Gründer vergeben

An der Hochschule Stralsund (Vorpommern-Rügen) wird am Montag der Innovationspreis INNO AWARD 2024 verliehen. Der branchenunabhängige Preis für junge Gründer und Kreative ist mit insgesamt 18.000 Euro dotiert und wird an drei Preisträger überreicht. Der INNO AWARD wird seit 2013 von den fünf Gründer- und Technologiezentren in Mecklenburg-Vorpommern ausgelobt. Die befinden sich in Greifswald, Roggentin, Warnemünde, Bentwisch und am Doppelstandort Schwerin und Wismar. Der Preis soll die herausragenden Leistungen der Gründerszene in den Fokus rücken und junge Menschen, Studenten und Wissenschaftler ermuntern, sich selbstständig zu machen.