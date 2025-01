Stand: 26.01.2025 13:06 Uhr Hansa-Fans an Bord: Polizei stoppt Regionalzug in Greifswald

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei am Sonnabend einen Regionalzug mit rund 100 Hansa-Fans aus Rostock kommend am Bahnhof gestoppt. Zuvor war ein Notruf der Deutschen Bahn AG zu einem vermeintlichen Messerangriff eingegangen. Bundes- und Landespolizisten waren anschließend mit einem Großaufgebot vor Ort, die Rede war zunächst von 25 Funkstreifenwagen. Der Verdacht eines Messerangriffs bestätigte sich nach Angaben der Polizei dann nicht. Jedoch gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Hansa-Fan und zwei Afghanen. Die Beamten haben Personalien aufgenommen und ermitteln nun auch zu einem möglichen ausländerfeindlichen Motiv. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Zug weiterfahren.

