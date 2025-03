Stand: 03.03.2025 10:47 Uhr HC Vorpommern-Greifswald weiterhin erfolgreich

Die Handballer vom HC Vorpommern-Greifswald hatten ein erfolgreiches Wochenende. Die erste Männermannschaft hat ihren 13. Sieg in Folge geholt. Am Ende stand es 32:18 gegen den Schwaaner SV. Damit führen die Greifswalder weiterhin die Tabelle der Oberliga an. Am Samstag geht es für das Team um Trainer Ben Westphal nach Ribnitz-Damgarten. Dort trifft sie auf den Tabellendritten - den Ribnitzer HV. Auch die dritte Mannschaft der Greifswalder Handballer steht an der Tabellenspitze. In der Handball-Berzirksoberliga hat sie den HSV Greif Torgelow mit 35:26 geschlagen. Am Wochenende empfangen die Greifswalder den SV Einheit Demmin 2. Und auch die Frauen konnten sich gegen die Handballerinnen vom SV Eintracht Rostock durchsetzen. 28:25 endete die Partie. Sie treffen am Wochenende auf den SSV Einheit Teterow.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald