Gützkow: Geldautomat gesprengt, Fahndung läuft

Nach einer Geldautomatensprengung in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fahndet die Polizei nach den möglichen Tätern. Eine Zeugin hat mehrere Personen beobachtet. Konkret wird nach einem schwarzen Auto gesucht. Der Automat ist am Donnerstag gegen vier Uhr gesprengt worden, so die Polizei. Der Munitionsbergungsdienst ist vor Ort gewesen und hat geprüft, ob von dem Automaten eine weitere Gefahr ausgeht. Da dies nicht der Fall ist, hat der Kriminaldauerdienst die Arbeit am Tatort und die Spurensicherung übernommen. Für die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ist die B111 zwischen Ortsdurchfahrt Gützkow und Am Kleinbahnhof in beide Richtungen gesperrt. Die Umleitung führt über den Vargatzer Weg und Am Kleinbahnhof. Der Einsatz dauert an. Ob und wie viel Geld die unbekannten Täter erbeutet haben, ist derzeit nicht bekannt. Auch zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.

