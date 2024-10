Geldautomat in Klütz gesprengt: Polizei sucht Zeugen Stand: 28.10.2024 09:59 Uhr Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei will nun Anwohner befragen und hofft auf Hinweise.

In der vergangenen Nacht ist in Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg ein Geldautomat gesprengt worden. Ersten Angaben nach handelt es sich um ein freistehendes Gerät. Die Polizei konnte zu dem Vorfall noch nicht viele weitere Angaben machen, die Ermittler seien selbst erst am Montagmorgen informiert worden.

Polizei hofft auf Hinweise

Seit dem Morgen sind laut Polizei Beamte vor Ort in Klütz, um Spuren zu sichern. Durch die Detonation seien auch ein nahegelegener Getränkemarkt und eine Packstation beschädigt worden. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, ist noch nicht klar. Auch ob die Täter tatsächlich Geld aus dem Automaten mitnehmen konnten, wird noch geprüft. Die Polizei will jetzt Anwohner befragen und hofft auf Zeugenhinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg