Greifswalder THW verabschiedet sich vom Ortsbeauftragten

Nach 29 Jahren hat das Technische Hilfswerk (THW) am Sonnabend in Greifswald seinen Ortsbeauftragten Wolf-Roland Böttger verabschiedet. Dieser hatte im Jahr 1996 die THW-Ortsgruppe gegründet, aufgebaut und all die Jahre als Ortsbeauftragter begleitet. In dieser Zeit gab es Einsätze unter anderem in Afrika und Bosnien-Herzegowina. In Deutschland leistete das Team von Böttger zum Beispiel beim Elbehochwasser im Sommer 2002 technische Hilfe. Bei der feierlichen Amtsübergabe in der Aula der Greifswalder Universität wurde zugleich Michael Kasch als Nachfolger eingeführt.

