Stand: 16.05.2025 15:05 Uhr Greifswalder Schüler wollen mit Mini-Formel-1-Auto Deutsche Meister werden

Geschwindigkeit und Organisationstalent, damit will das Greifswalder Team "Baltic Evolution" die Deutschen Stem-Racing Meisterschaften gewinnen. Die sechs Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse aus dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben im vergangenen Jahr ein etwa 30 Zentimeter langes und ultraleichtens Miniatur Formel-1-Auto konstruiert. Dieses wird dann über 20 Meter mittels Gaspatrone auf rund 80km/h beschleunigt. Bei dem Wettbewerb "Stem-Racing" sollen Schülerteams eigenständig die Konstruktion und die Teamorganisation in die Hand nehmen. Die Greifswalder haben regionale Sponsoren gewonnen und Geld in Konstruktionstechnik für ihr Auto investiert. Die Landesmeisterschaft im März 2025 konnten sie bereits gewinnen. Jetzt treten die sechs Neuntklässer in Neuburg an der Donau bei der deutschen Meisterschaft an. Dort entscheidet eine Jury, wie gut sie die Organisation ihres Teams im Griff haben. Mit einem möglichen Sieg würden sich die Greifswalder Schülerinnen und Schülern für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald