Stand: 13.03.2025 12:00 Uhr Greifswalder FC verliert auswärts gegen Meuselwitz

Der Greifswalder FC (GFC) hat sein Auswärtsspiel in der Fußball-Regionalliga verloren. In einer regnerischen Partie unterlag der GFC dem ZFC Meuselwitz mit 1:2. Es ist die erste Niederlage nach sieben Spielen ohne Niederlage. Das einzige Tor für die Hansestädter schoss Rudolf Ndualu in der 21. Minute. Der Ausgleich für die Thüringer fiel noch vor der Halbzeitpause. Bereits kurz nach Wiederanpfiff legten die Gastgeber in der 48. Minute nach und übernahmen die Führung. Nach der Niederlage stehen die Greifswalder auf Tabellenplatz sieben. Bereits am Sonntag treffen die Greifswalder im heimischen Volksstadion auf den SV Luckenwalde und damit auf den Tabellenvorletzten der Regionalliga Nordost.

