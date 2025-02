Stand: 14.02.2025 13:00 Uhr Greifswalder FC: Auswärtspartie in Meuselwitz verschoben

Die Auswärtspartie des Greifswalder FC beim thüringischen ZFC Meuselwitz wird verschoben. Die Partie war ursprünglich für Sonntag angesetzt. Allerdings sind in Thüringen weiter anhaltende Minustemperaturen und Schneefall angesagt, weshalb der Platz nicht bespielbar sei. Die Meuselwitzer Bluechip-Arena verfügt über keine Rasenheizung. Aufgrund der weiten Anreise von rund 500 Kilometern waren die Vorpommern darauf angewiesen, dass das Spiel frühzeitig abgesagt wird. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt. Die Greifswalder (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zeigen in diesem Jahr eine aufsteigende Formkurve: Sie sind in allen drei Ligaspielen ungeschlagen geblieben und stehen auf Tabellenplatz sieben in der Regionalliga Nordost.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald