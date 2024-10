Stand: 29.10.2024 07:08 Uhr Greifswalder DiscoDance-Team erfolgreich bei der Weltmeisterschaft

Nach den Erfolgen bei den German Masters im September hat das Team DiscoDance des Ostseetanz Greifswald e.V. (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auch bei den Weltmeisterschaften in Mühlheim an der Ruhr gute Ergebnisse erzielt. Insgesamt waren am Wochenende hunderte Tänzerinnen und Tänzer verschiedener Altersgruppen aus 19 Nationen im Einsatz. Die sechs Greifswalderinnen traten in den Wettbewerben Disco Dance und Disco Slow an. Cara Leonhardt und Emilia Margarete Seidlein sind die amtierenden Landesmeister Nord und ertanzten sich beim Disco Dance in ihrer Altersklasse "Junioren 2" den 11. Platz von 57 Startern. Bei den Kindern landeten Luna-Marie Wolframm und Mara Sophie Schnuchel auf Platz 38. Im Solo kam die 16-jährige Emilia als Vize-Landesmeisterin auf Platz 62 von 82, ihre gleichaltrige Partnerin Cara holte im Disco Slow den 20. Platz bei 56 Startern. Malin Baldauf (Disco Slow Junioren 1) holte außerdem Platz 21, die 10-jährige Heidi Bliewert Platz 36. Wie Trainer Andreas Wolframm mitteilt, waren die Greifswalderinnen die einzigen Starter aus dem Nordosten.

