Greifswalder Boddenschwimmen: Mehr als 200 Sportler waren dabei

Am Sonnabend nahmen am traditionellen Greifswalder Boddenschwimmen mehr als 200 Sportler teil. Vom Startpunkt in Ludwigsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ging es für sie bis zum Ziel nach Wieck (Greifswald). Am schnellsten meisterte die 2.600 Meter der Berliner Janik Rose. Er war nach 42 Minuten und 58 Sekunden im Ziel. Bei den Frauen setzte sich Antonia Karow aus Dresden durch. Sie hatte es nach 48 Minuten und 59 Sekunden geschafft.

Wettkampf mit langer Tradition

Bei 19 Grad Wassertemperatur und Windstärke vier hatten einige Schwimmer mit den Wellen schwer zu kämpfen - fünf Teilnehmer mussten den Wettkampf vorzeitig beenden. Das Greifswalder Boddenschwimmen wird seit 103 Jahren veranstaltet und bereits im Februar waren alle Startplätze vergeben. Laut Veranstalter "so schnell wie nie zuvor."

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald