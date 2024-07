Stand: 13.07.2024 12:02 Uhr Greifswalder Boddenschwimmen: Mehr als 200 Sportler treten an

Am Sonnabend kämpfen wieder mehr als 200 Sportler um die schnellste Zeit beim traditionellen Greifswalder Boddenschwimmen. Vom Startpunkt in Ludwigsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht es für die Teilnehmer bis zum Ziel nach Wieck (Greifswald). Insgesamt müssen die Schwimmer dafür 2.600 Meter durch die Dänische Wieck (Greifswalder Bodden) zurücklegen. Bereits im Februar waren alle Plätze vergeben. Somit waren die Startplätze in diesem Jahr laut Veranstalter so schnell weg wie noch nie zuvor.

Wettkampf mit langer Tradition

Der Berliner Gunnar Splittgerber hat die Chance, sich zum sechsten Mal in Folge die schnellste Zeit zu holen. Vergangenes Jahr schaffte er es nach 38 Minuten und 16 Sekunden als Erster ins Ziel. Das Greifswalder Boddenschwimmen zählt zu den traditionellen Freiwasserwettkämpfen. Seit 103 Jahren zieht es Schwimmer aus ganz Deutschland und dem Ausland in den Norden nach Greifswald.

