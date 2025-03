Stand: 13.03.2025 14:51 Uhr Greifswald erreicht neuen Rekord mit fast 310.000 Übernachtungen

Die Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) darf sich über einen neuen Höchstwert freuen: Noch nie zuvor kamen so viele Touristen in die Hansestadt wie im vergangenen Jahr. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Amtes konnten die Hotels, Pensionen und Ferienunterkünfte der Stadt insgesamt knapp 310.000 Übernachtungen verzeichnen. Das entspreche im Vergleich zu 2023 einem Plus von acht Prozent. Parallel zu den Übernachtungsrekorden verzeichnete Greifswald auch eine ähnlich hohe Anzahl an Besuchern, die mit ihren Fahrzeugen die zentrumsnahen Parkplätze ansteuerten.

"Es wird schwer, diesen Erfolg zu wiederholen"

Den Grund für die gestiegenen Touristenzahlen sieht die Greifswald Marketing GmbH im 250. Jubiläumsjahr des Malers Caspar David Friedrich. Dieses wurde im vergangenen Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen groß gefeiert wurde. „Caspar David Friedrich beschenkt uns weiter, und wir freuen uns mit den touristischen Gastgebern und Leistungsträgern über dieses Allzeithoch. Es wird schwer, diesen Erfolg zu wiederholen", sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer vom Stadtmarketing. Er hofft, dass die Eröffnung der "Galerie der Romantik" im Pommerschen Landesmuseum, das diesjährige 775. Stadtjubiläum sowie die Fertigstellung des Hotels am Museumshafen wieder für mehr Touristen sorgen.

