Greifswald: Zwei neue Professuren an der Unimedizin

Die Universitätsmedizin Greifswald (Landkreis Vopommern-Greifswald) bekommt zwei neue Professoren. Zum einen PD Dr. rer. medic. Daria Antonenko. Die Psychologin wird im Fach "Neuromodulation kognitiver Funktionen" unterrichten. Ihre Habilitation erfolgte 2024 im Fach Experimentelle Neurologie an der Universität Greifswald. Der Bioinformatiker PD Dr. rer. nat. Alexander Teumer übernimmt das Fach "Genetische Epidemiologie". Er machte 2001 sein Diplom in Mathematik an der Universität Greifswald. Anschließend promovierte er dort mit summa cum laude (mit höchstem Lob) im Fachgebiet Bioinformatik. Er blieb Greifswald weiterhin treu und habilitierte dort im Jahr 2021 im Fach Bioinformatik. Bei beiden Stellen handelt es sich um eine Heisenberg-Professur im Rahmen der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, heißt es aus dem Wissenschaftsministerium. Am Freitag überreichte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) in Schwerin die Ernennungsurkunden.

