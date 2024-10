Stand: 21.10.2024 06:33 Uhr Greifswald: Wintersemester der "Universität im Rathaus" beginnt

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht die Vortragsreihe "Universität im Rathaus" in die nächste Runde. Zum Wintersemester erwarten die Besucher am Montagabend Einblicke in die Klimaforschung und die Frage, welche Einflüsse Vulkanausbrüche auf dem Klimawandel haben. Bis Januar gibt es insgesamt fünf Vorträge im Bürgerschaftssaal des Greifswalder Rathauses. Im Dezember geht es dann um Fragestellungen wie "Was ist Demokratie" oder "Können Menschen gut oder böse sein?". Seit 2004 stellen in der Vortragsreihe „Universität im Rathaus“ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Greifswald ihre Forschungsprojekte vor. Es ist das Anliegen der Referentinnen und Referenten, ihr Fachwissen allgemeinverständlich für alle zu vermitteln, die an Wissen und Wissenschaft interessiert sind. Die Vortragenden treten ohne Honorar auf, im Gegenzug stellt die Stadt den Bürgerschaftssaal mietfrei zur Verfügung. Nur so ist es möglich, ein kostenfreies Angebot zu schaffen, durch das Fachthemen verständlich vermittelt und bürgernah präsentiert werden können, heißt es von der Stadt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

