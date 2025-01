Stand: 09.01.2025 11:24 Uhr Greifswald: Vorpommern Vandals suchen "böse, kräftige Jungs"

Mit einem sogenannten Tryout wollen die Vorpommern Vandals, die Footballmannschaft aus Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald), weitere Mitspieler für die Herren Tackle Mannschaft gewinnen. Für die kommende Saison in der vierten Footballliga braucht das Greifswalder Team vor allem noch böse, kräftige Jungs, sagt Cheftrainer Rene Schulze. Aber es sei egal ob klein, groß, schlank oder kräftig. Wer Lust hat sich auszuprobieren, soll vorbeikommen. Los geht es Donnerstagabend um 19 Uhr in der Sporthalle in der Siemensallee.

