Greifswald: Tanzen für den guten Zweck bei der Ballett-Gala

In der Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) treten wieder zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland bei der Ballett-Gala ohne Gage auf. Ins Leben gerufen wurde sie von Ballettdirektor Ralf Dörnen und findet bereits zum 22. Mal statt. Die Besucher erwartet im Kaisersaal der Stadthalle ein Querschnitt der aktuellen zeitgenössischen wie klassischen Tanzlandschaft. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Spenden unterstützen in diesem Jahr den Deutschen Kinderschutzbund des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Auftreten werden nach Angaben des Theaters Vorpommern unter anderem das Ballett aus Kiel, vom Nordharzer Städtebundtheater, der Ballettschule Hamburg und vom Tanztheater Osnabrück. Auch Hotels beteiligen sich an der Benefiz-Aktion, indem sie die Gäste kostenfrei unterbringen.

