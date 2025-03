Stand: 26.03.2025 14:19 Uhr Greifswald: Segelschiff Lovis mit neuem Mast

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat das Traditionssegelschiff Lovis mit einem neuen Segelmast abgelegt. Dafür wurde ein rund 20 Meter hoher Douglasienbaum aus dem Naturschutzgebiet Lanken bei Ludwigsburg zum Mast umfunktioniert. "Die Lanken ist ein nasser Küstenwald und wir müssen die Bäume jetzt fällen, die zu viel Wasser ziehen“, sagt Försterin Dana Schacht. Die Weiternutzung des Baumes als Mast verbinde Naturschutz, regionale maritime Tradition und Handwerkskunst, so die Försterin. Die Douglasie ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht heimisch. Sie wurde vor 100 Jahren angepflanzt, um den Wald wirtschaftlich nutzen zu können. Allerdings entzieht dieser Nadelbaum dem Waldboden zu viel Wasser.

