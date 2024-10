Stand: 24.10.2024 18:28 Uhr Greifswald: Online-Plattform "Gründungswerft" vernetzt junge Start-Ups

Die Start-up-Szene in Mecklenburg-Vorpommern wird ab sofort von Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus weltweit vernetzt. Die Online-Plattform "Gründungswerft" bietet Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit, sich auszutauschen. "Gründungswerft"-Geschäftsführerin Sophia Hammer sieht, was Unternehmensgründern aktuell fehlt: „Also es gibt zwei Herausforderungen für Start-ups in MV. Die eine ist das Thema Sichtbarkeit. MV ist jetzt noch nicht so bekannt für seine florierende Start-up und Gründungszene. Und das zweite Thema sind die finanziellen Mittel. Es fehlt in MV das Risiko-Kapital." Das sei in anderen Bundesländern und an anderen Standorten schon etwas besser, so die Unternehmerin. Deswegen bräuchte es hier noch mehr Gelder für die Start-ups. Der Verein Gründungswerft e.V. wurde im Jahr 2021 während der Coronapandemie gegründet. Inzwischen sind rund 100 junge Unternehmen Mitglieder und treffen sich bis zu 50 Mal im Jahr.

