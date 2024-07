Stand: 01.07.2024 07:20 Uhr Greifswald: Neugewählte Bürgerschaft kommt zusammen

Nach der Kommunalwahl am 9. Juni kommt heute die Greifswalder Bürgerschaft (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erstmals zusammen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Präsidiums. Die CDU-Fraktion hat als stärkste Fraktion dabei traditionell das Vorschlagsrecht. Sie nominiert Shady Al-Khouri (CDU), derzeit Regionalkoordinator für Integration und Migration und Vorsitzender des Migrantenbeirates Greifswald. Mit der Nominierung will die CDU eigenen Angaben zufolge ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz in der Hansestadt setzen. Offen ist, ob weitere Kandidaten für das Präsidentenamt vorgeschlagen werden. In der letzten Legislatur hatte Egbert Liskow (CDU) das Amt inne.

