Stand: 06.12.2024 11:26 Uhr Greifswald: Männer stehlen Weihnachtsbaum und flüchten vor der Polizei

Diese Idee ging nach hinten los: In der Nacht zum Nikolaustag haben zwei junge Männer einen Weihnachtsbaum gestohlen - und wurden dabei prompt von der Polizei erwischt. Nach Angaben der Beamten haben die Tatverdächtigen den Baum vom Greifswalder Marktplatz (Vorpommern-Greifswald) gegen zwei Uhr nachts gestohlen und ihn in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße hinter sich hergezogen. Was sie nicht ahnten: Zwei Beamte haben die Männer - 21 und 22 Jahre alt - bereits vorher beobachtet. Als sie die Polizisten dann doch bemerkten, ließen sie den Baum fallen, teilten sich auf und liefen weg.

Tatverdächtige hielten sich Hände vor das Gesicht

Ein Beschuldigter flüchtete in Richtung Knopfstraße, wo er sich hinter einem Gebäudevorsprung versteckte und sich beide Hände vor das Gesicht haltend zur Straße stellte. Pech für den Dieb: Der Beamte sah ihn selbstverständlich trotzdem. Der zweite Beschuldigte flüchtete in der Zwischenzeit über die Friedrich-Löffler-Straße in die Fischstraße. Hier versteckte sich der zweite Tatverdächtige auch hinter einer Gebäudeecke, richtete seinen Blick in Richtung des Gebäudes und hielt sich ebenfalls beide Hände vor das Gesicht. Auch in diesem Fall wurde das Versteck durch den Beamten durchschaut. Die beiden Männer wurden anschließend zusammengeführt und belehrt. Die Beamten stellten eine Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Der Weihnachtsbaum wurde an einen Sicherheitsmitarbeiter des Weihnachtsmarktes übergeben.

