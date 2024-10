Stand: 01.10.2024 18:30 Uhr Greifswald: Kreidefelsen sorgen weiterhin für Besucheransturm

Die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung "Sehnsuchtsorte" im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) erweist sich als echter Publikumsmagnet. Seit der Eröffnung hätten wöchentlich jeweils 6.200 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung gesehen, so Museumssprecherin Julia Kruse. Tickets sollten unbedingt online gebucht werden. Wer seine Eintrittskarten vorher nicht habe, müsse auch mal mit längeren Wartezeiten rechnen. Die Schau mit dem berühmten Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen" ist noch bis zum 6. Oktober zu sehen. Darauf folgt am 19. Oktober die Ausstellung „Caspar David Friedrich. Heimatstadt“. Insgesamt haben seit Jahresbeginn rund 77 000 Gäste das Museum besucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald