Stand: 30.08.2024 19:00 Uhr Greifswald: Caspar David Friedrich trifft auf Graffiti

Seit dieser Woche liegt in Greifswald der Geruch von frischer Farbe in der Luft. Zum Andenken an das Leben und Schaffen von Caspar David Friedrich wurden mehrere Hausfassaden der Stadt künstlerisch gestaltet. So sind an den Außenwänden von fünf Wohnblöcken und dem Jugendzentrum „Klex“ Street-Art-Bilder entstanden. Laut Veranstalter Pascal Grund vom Verein Urban Art MV wurde für das Projekt eine Gruppe von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern, ganz Deutschland und Europa ausgewählt. Die von ihnen kreierten großflächigen Wandbilder, orientieren sich am Leben, dem Gestaltungsansatz und der Persönlichkeit Friedrichs. In der Roald Amundsen Straße ist beispielsweise Friedrichs Gemälde "Das Eismeer" modern interpretiert worden. Ins Leben gerufen hat das Kunstfestival der Verein Urban Art Mecklenburg-Vorpommern.

Friedrich Goes Graffiti - Streetart in Greifswald Die Wände mit den großformatigen Bildern befinden sich an folgenden Orten in Greifswald:

Dostojewskistraße 10

Karl-Krull-Straße 10-18

Roald-Amundsen-Straße 21

Vitrus-Behring-Straße 22

Friedrich-von-Hagenow-Straße 5 (Heile Welt Halle Ladebow / Makerspace)

Lange Straße 1 (Jugendzentrum Klex)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald