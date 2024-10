Stand: 25.10.2024 08:03 Uhr Greifswald: Anklamer Straße ab Freitag voll gesperrt

Aufgrund von der Arbeiten an der Fernwärmeleitung wird ab Freitag (25. Oktober) die Anklamer Straße zwischen der Kreuzung Hans-Beimler-Straße und Walter-Rathenau-Straße sowie der Kreuzung Karl-Liebknecht-Ring für den Verkehr voll gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Stadtbusse. So fährt die Buslinie 2 in Richtung Schönwalde ab der Haltestelle „Johann-Stelling-Straße“ und in Richtung „ZOB“ ab der Haltestelle „Lomonossowallee“ jeweils über die Karl-Krull-Straße. Damit entfällt die Haltestelle am „Klinikum“ komplett. Als Ersatz können die Haltestellen „Südstadt“ oder „Karl-Krull-Straße“ genutzt werden. Die Bauarbeiten werden bis voraussichtlich Sonntag andauern.

