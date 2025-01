Stand: 03.01.2025 12:52 Uhr Geflügelpest im Stralsunder Zoo ausgebrochen

Im Stralsunder Zoo (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Nach Angaben des Zoos mussten am Freitagmittag 60 Hühner und Gänse auf Anordnung der Amtstierärztin des Landkreises eingeschläfert werden. Am Abend zuvor wurde die Seuche durch das

Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt. Ein verendetes Tier aus dem Hausgeflügelbestand des Zoos sei positiv auf den Erreger getestet worden. Im Oktober vergangenen Jahres hatte sich ein Pelikan mit dem Virus infiziert. Dieser wurde getötet. Alle anderen Tiere haben sich damals nicht angesteckt. Der Stralsunder Zoo bleibt jetzt erst einmal bis auf Weiteres geschlossen, um eine Verbreitung durch den Menschen zu verhindern, so eine Stadtsprecherin.

