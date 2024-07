Stand: 25.07.2024 19:15 Uhr Füchse Berlin besiegen Greifswalder Handballer

Es war ein hochkarätiger sportlicher Besuch aus der Hauptstadt: Die Spieler des Handballvereins "Füchse Berlin" kamen zu einem Testspiel nach Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Partie gegen den HC Vorpommern-Greifswald endete am Donnerstagabend mit 26 zu 46. Für die Vorpommern war die Begegnung in der ausverkauften Mehrzweckhalle ein einmaliges Erlebnis, so Mannschaftskapitän Max Surke. Denn mit den Gästen kamen einige Weltklasseprofis aus der ersten Mannschaft der Füchse-Berlin in den Norden – darunter Nationalspieler wie Paul Drux und Fabian Wiede. Am Nachmittag konnten sich bereits Handballfans Autogramme und Fotos von den Stars holen.

Sportförderung in der Region

Mit der Partie möchte der Gastgeber aus Greifswald in der Region auf seinen Verein aufmerksam machen und die positive Entwicklung der vergangenen Jahre präsentieren. Aktuell spielt der Handballclub in der Oberliga MV – also der fünften Liga. Der komplette Erlös aus der Partie soll in den Jugendbereich des HC Vorpommern-Greifswald investiert werden. Auch ein T-Shirt der Füchse, dass alle in der Mannschaft signiert hatten, wurde für 250 Euro versteigert. Dieses Geld kommt der Jugendarbeit in Greifswald zugute, hieß es vom Verein.

