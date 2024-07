Stand: 21.07.2024 10:31 Uhr Elmenhorst: Ältester Holzkirchturm Deutschlands?

Der Kirchturm von Elmenhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird derzeit saniert und könnte der älteste erhaltene Holzkirchturm Deutschlands sein. Denn das Holz des Turmes stammt vermutlich aus der Zeit um 1258, sagt Bauhistoriker Torsten Rütz. Ganz sicher ist sich Torsten Rütz allerdings nicht, denn die dendrochronologischen Untersuchen zeigen, dass die Daten sehr dicht an denen der St.-Marien-Kirche von Neu Boltenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) liegen. Somit können die beiden vorpommerschen Dorfkirchen bis auf Weiteres um den Titel "Ältester erhaltener Holzkirchturm Deutschlands" konkurrieren. Bauhistoriker Torsten Rütz geht davon aus, dass die beiden Türme von einer Zimmermannstruppe stammen. Er vermutet, dass in Vorpommern im 13. Jahrhundert eine Zimmermannstruppe unterwegs war, die an verschiedenen Orten Holztürme aufgestellt hat.

Auf die Evangelische Kirchengemeinde Abtshagen-Elmenhorst kommen nun erhebliche Mehrkosten zu, da die Sanierung mit weiteren denkmalpflegerischen Auflagen verbunden sein wird. Ursprünglich waren 308.000 Euro veranschlagt. Wie hoch die genaue Bausumme dann sein wird, könne noch nicht gesagt werden. Für Pastorin Viviane Schulz steht aber fest, dass der mehr als 760 Jahre alten Holzkirchturm als großes Geschenk für Elmenhorst ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen