Stand: 15.11.2024 14:04 Uhr Drehstart für den 25. Usedom Krimi mit Katrin Sass

Unter anderem in den Kaiserbädern der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird derzeit eine neue Folge des Usedom Krimis gedreht. Auch in der 25. Episode der Krimireihe ist Schauspielerin Katrin Sass in der Hauptrolle als Privatermittlerin und Ex-Staatsanwältin Karin Lossow zu sehen. Für den Film mit dem Arbeitstitel „Wendepunkt“ wird noch bis zum 11. Dezember auf deutscher und polnischer Seite von Usedom, sowie in Berlin und Umgebung gedreht. Zu sehen ist der Krimi dann im kommenden Herbst. Im Mittelpunkt des Films steht eine Familiengeschichte, die bis in die DDR Zeit und den Fall der Berliner Mauer zurückreicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 15.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald