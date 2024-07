Stand: 06.07.2024 06:55 Uhr Die Polizei ermittelt nach Leichenfund in Greifswalder Wohnung

Die Polizei hat eine tote Person in einer Greifswalder Wohnung gefunden (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Jetzt ermittelt sie wegen eines möglichen Totschlags. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Die Beamten durchsuchten am Donnerstag die Wohnung im Stadtteil Schönwalde I wegen eines Betäubungsmittelverfahrens. Dabei fanden sie den toten Mann, dessen Identität noch unklar ist. Der Verdacht des Totschlags richtet sich gegen den 50-jährigen deutschen Wohnungsinhaber und eine 17-jährige Deutsche aus Steinhagen. Warum die junge Frau in der Wohnung war und in welcher Beziehung Opfer und mutmaßliche Täter zueinander standen, ist noch unklar. Gegen den 50-jährigen wurde noch am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Die 17-jährige wurde wegen ihres gesundheitlichen Zustands zunächst ins Krankenhaus gebracht. Am Freitag wurde auch sie einem Haftrichter vorgeführt. Der Tote wurde am Freitag obduziert. Die Identität steht aber noch nicht zweifelsfrei fest, sagte eine Polizeisprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald