Der Velgaster Chor wird 70

Der Velgaster Chor feiert seinen 70. Geburtstag. Das Jubiläum steht unter dem Motto "Mit 70 ist noch lange nicht Schluss", denn die Mitglieder des Chores aus der Gemeinde zwischen Barth und Franzburg (Vorpommern-Rügen) haben noch viel vor. Auf einem Festkonzert am Freitag in der Velgaster Christuskirche (19 Uhr) präsentieren sie ihr umfangreiches Repertoire unter anderem mit Liedern von Giovianni Gastoldi und Kathy Kelly. Auch englische und plattdeutsche Lieder gehören dazu, wie die Klassiker "Över de stillen Straten", "I Will Follow Him" und "Füllt mit Schalle". Im Herbst ist der Velgaster Chor außerdem zum XI. Internationalen Chorfestival "Cantate Dresden" eingeladen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen