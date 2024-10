Stand: 14.10.2024 19:00 Uhr Vorpommern: CDU nominiert Philipp Amthor für Bundestagswahl

Das Votum der CDU-Kreisverbände Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte am Wochenende fiel eindeutig aus: Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor tritt erneut als Kandidat im Bundestagswahlkreis 16 an. Die Delegierten nominierten ihn mit klarer Mehrheit von 95,3 Prozent. Amthor ist seit 2017 Mitglied des Bundestags und dort seit drei Jahren Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Er sei dankbar für die Rückendeckung der Kreisverbände. "Ich freue mich schon auf einen voll motivierten Wahlkampf und bin fest davon überzeugt: Wir sind für das wichtige Wahljahr 2025 sehr gut aufgestellt", so Amthor in einer Stellungnahme.

Michael Sack will als Landrat weitermachen

Zudem nominierten die Mitglieder der CDU Vorpommern-Greifswald ihren bisherigen Landrat Michael Sack mit 98,2 Prozent erneut als Kandidaten für die Landratswahl im Mai 2025. 2018 erreichte Sack im ersten Wahlgang 41,5 Prozent der Stimmen und setzte sich anschließend in der Stichwahl mit 79,5 Prozent gegen einen AfD-Mitbewerber durch.

