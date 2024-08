Stand: 05.08.2024 11:37 Uhr Blaualgen im Greifswalder Bodden: Gesundheitsrisiko sinkt

Das Gesundheitsrisiko durch Blaualgen an den Badestränden von Lubmin, Loissin, Ludwigsburg und Freest am Greifswalder Bodden (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sinkt. Das teilte ein Kreissprecher auf Anfrage des NDR mit. Grund dafür sei die Witterung. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nehmen die betroffenen Abschnitte noch einmal in Augenschein, hieß es. Erst am Donnerstag musste die Behörde an den vier Stränden Warnschilder aufstellen. Ein Badeverbot durch den Landkreis wurde zwar nicht ausgesprochen. Jedoch wird weiterhin ausdrücklich davor gewarnt, ins Wasser zu gehen, erklärte ein Sprecher des Landkreises dem NDR.

Hautreizungen, Übelkeit und Erbrechen

Blaualgen können Hautreizungen, Übelkeit und Erbrechen auslösen, sobald Schwimmer eine hohe Menge des verunreinigten Wassers schlucken. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, Schwangere sowie ältere Menschen und solche mit einem schwachen Immunsystem. Aber auch für Hunde und andere Tiere sind Blaualgen ein Risiko. Die sogenannten Cyanobakterien treten oft in den Sommermonaten bei dauerhaft hohen Wassertemperaturen auf. Veränderte Strömungen und ein Wetterumschwung können die Blaualgenteppiche allerdings häufig innerhalb von Stunden wieder auflösen.

