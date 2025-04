Stand: 09.04.2025 10:35 Uhr Beste Nachwuchsköche des Landes lernen in Vorpommern

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die besten Nachwuchs-Köche des Landes. Bei den Landesjugendmeisterschaften der Auszubildenden des Gastgewerbes im "Schloss Fleesensee" sicherten sich Teilnehmende aus Heringsdorf und Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die ersten drei Plätze in der Kategorie Koch/Köchin. Sieger wurde Kha Dac Cao vom "Strandhotel Heringsdorf". Er wird im Herbst bei den Deutschen Jugend Meisterschaften in Bonn das Bundesland Mecklenburg Vorpommern vertreten. Der zweite Platz ging an Lina Meinecke von "Natürlich Büttners" aus Greifswald und den dritten Platz sicherte sich Ngo Minh Man Leo vom "A-Rosa Strandidyll Heringsdorf". Der gemeinsame Wettbewerb von der IHK Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und dem DEHOGA MV gilt als Karrieresprungbrett für die Nachwuchskräfte von morgen.

18 Teilnehmende aus dem Land qualifizierten sich für die Finalrunde

Zuvor hatte es bereits einen theoretischen Vorentscheid gegeben. Neben der Berufsgruppe Koch/Köchin wurde auch in den Kategorien Fachmann/-frau für Restaurant- und Veranstaltungstechnik, sowie Hotelfachmann/-frau geprüft. Dort setzten sich Lea Berk von "Grillmeister Enterprises" aus Neubrandenburg und Noah Duse vom Hotel "Am Park" aus Pasewalk durch.

