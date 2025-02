Stand: 20.02.2025 16:30 Uhr Autofahrerin auf Rügen mit 73 km/h zu schnell unterwegs

Mit Tempo 173 statt der vorgeschrieben 100 Kilometer pro Stunde ist am Dienstag eine Autofahrerin auf der L296 zwischen Teschenhagen und Samtens (Landkreis Vorpommern-Rügen) unterwegs gewesen. Ein Videowagen stoppte die 20-Jährige. Nur durch die Verkettung glücklicher Umstände sei es offenbar nicht zu Schlimmerem gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. So hatte die Frau im Bereich der sogenannten "Stönkvitzer Kurve" einen Transporter überholt, "obwohl es für sie hier nicht möglich war, die entgegenkommenden Fahrzeuge wahrzunehmen", so eine Sprecherin. Der Führerschein der 20-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und illegalen Fahrzeugrennens ermittelt.

