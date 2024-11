Stand: 10.11.2024 12:00 Uhr Ab Montag Bauarbeiten und Sperrungen auf Rügen und bei Anklam

Wer mit dem Auto in der Nähe von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs ist oder auf die Insel Rügen möchte, muss sich von Montag an auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die B96 zwischen Samtens und Altefähr (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in Richtung Stralsund zwei Wochen lang, jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Landstraße 296 umgeleitet. In Richtung Bergen steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Im Zuge der Erneuerung der Technik auf der Rügenbrücke werden die Wegweiser und Anzeigetafeln an der B96 ausgetauscht. Die Brücke selbst ist von den Arbeiten nicht betroffen und frei befahrbar. Auf der Ortsumgehung Anklam werden bis Freitag Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Auf der Überführung der B197 über die B109 wird eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geleitet. Eine weitere Baumaßnahme gibt es in Greifswald. Dort wird voraussichtlich bis zum 20. Dezember das Fernwärmenetz in der Langen Reihe erweitert. Die Bauarbeiten finden überwiegend auf dem Geh- und Radweg statt. Im genannten Zeitraum muss allerdings auch die Straße für etwa eine Woche gesperrt werden.

