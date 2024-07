Stand: 22.07.2024 13:00 Uhr Anklamer Hansebad wird für die neue Saison gereinigt

Das Hansebad in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bleibt wegen der jährlichen Grundreinigung für vier Wochen geschlossen. So muss unter anderem das Wasser einmal komplett abgelassen werden, damit eine Spezialfirma das Hubbodenbecken kontrollieren kann, so Patrick Grose vom Betreiberverein Anklamer Peenerobben. Daneben stehen kleinere Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen wie z.B. der Wasseraufbereitungsanlage auf dem Plan. Auch die Lüftung wird umfangreich kontrolliert. Hier werden die Filter ausgetauscht. Dies müsse zweimal im Jahr geschehen, so Patrick Grose. Weiter erklärt er, dass die Sommerferien die beste Zeit für diese Arbeiten seien, da Schwimmgäste jetzt auf Naturbäder, öffentliche Gewässer oder die Ostsee ausweichen könnten. Ab dem 19. August öffnet das Hansebad dann wieder für alle Schwimmbegeisterten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald