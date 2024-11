Stand: 04.11.2024 08:21 Uhr Ahlbeck über die L266 aus Richtung Süden nicht erreichbar

Bis kurz vor Weihnachten sperrt das Landesstraßenbauamt die Landesstraße 266 in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Erneuert wird die Strecke zwischen dem neuen Kreisverkehr in Ahlbeck und dem Bahnübergang aus Richtung Korswandt kommend. Dafür wird der Abschnitt voll gesperrt. Wer aus den Kaiserbädern nach Swinemünde will, der wird per Ampel über den Kreisverkehr geleitet. Schwieriger ist es allerdings für die Menschen aus Korswandt. Rund drei Kilometer liegt der Ort von Ahlbeck entfernt. Wegen der Sperrung am Bahnübergang müssen Autofahrer nun eine Umleitung nehmen - über Mellenthin, Schmollensee und Bansin. Diese Strecke ist gut 30 Kilometer lang. Auch der Schülerverkehr ist betroffen. Eine Freigabe der Landesstraße 266 ist für den 20. Dezember geplant. Vorausgesetzt, dass es keine witterungsbedingten Unterbrechungen gibt. Das Strassenbauamt bittet um eine angepasste Reiseplanung.

